Ricette per l’ultima settimana prima dell’Avvento

Con essa si apre idealmente il percorso che ci conduce verso un periodo fatto di attese, preparativi e piccole tradizioni che segnano il passaggio dall’autunno al Natale. È il momento in cui le case si scaldano di profumi familiari e la cucina torna a essere il centro delle nostre giornate, luogo di incontro e condivisione.In questi giorni, che precedono l’inizio ufficiale dell’Avvento, riscopriamo il valore dei prodotti di stagione, veri protagonisti della tavola italiana: le caldarroste che raccontano l’autunno con la loro semplicità, perfette se gustate con un buon bicchiere di vino rosso; la zucca che colora e addolcisce ogni ricetta,biscotti ; e tutti quei sapori che portano con sé memoria, territorio e convivialità.Sono piatti che non solo nutrono, ma ci preparano a entrare nello spirito delle feste con un ritmo più lento, più consapevole. E che trasformano ogni gesto in cucina in un piccolo rito d’attesa.Da qui prende avvio il nostro viaggio gastronomico: una selezione di ricette che celebra la stagionalità e accompagna il lettore verso l’Avvento con gusto, calore e tradizione.

Ravioli con crema di zucca, taleggio e pancetta croccante

Ingredienti (per 4 persone)

500 g di ravioli freschi (meglio se ripieni di ricotta o formaggi)

500 g di zucca pulita

120 g di taleggio

100 g di pancetta a cubetti o a listarelle

1 scalogno

3 cucchiai di olio evo

Preparazione

Tagliate la zucca a cubetti. In una padella scaldate l’olio e fate appassire lo scalogno tritato. Unite la zucca, sale, pepe ed eventualmente un rametto di rosmarino. Cuocete per 15–20 minuti aggiungendo un mestolino d’acqua se necessario, finché diventa morbida.Eliminate il rosmarino e frullate la zucca fino a ottenere una crema liscia.Rimettete la crema di zucca sul fuoco basso, unite il taleggio a pezzetti e lasciatelo sciogliere mescolando. La salsa deve risultare vellutata e avvolgente.In una padella senza olio fate rosolare la pancetta finché diventa dorata e croccante. Scolatela su carta assorbente.Lessate i ravioli in abbondante acqua salata seguendo i tempi indicati sulla confezione. Scolateli delicatamente.Saltate i ravioli per un minuto nella crema di zucca e taleggio. Impiattate aggiungendo la pancetta croccante e, se piace, una spolverata di parmigiano.

Caldarroste fatte in casa

Ingredienti:

Castagne fresche

Sale q.b. (facoltativo)

Procedimento:

Incidi ogni castagna con un taglio orizzontale sulla parte bombata, così da evitare che scoppino in cottura.

Metti le castagne in ammollo per 10–15 minuti: resteranno più morbide e cuoceranno meglio.

Scalda una padella bucata (o una normale antiaderente) e distribuisci le castagne in un solo strato.

Cuoci a fiamma medio-alta, mescolando spesso, per circa 20–25 minuti, finché il guscio non sarà bruciacchiato e la polpa morbida.

Avvolgile per qualche minuto in un panno pulito: si sbucceranno con più facilità.

Servile calde, con una spolverata di sale se ti piace.

Cantucci alle Nocciole

Ingredienti:

300 g di farina 00

150 g di zucchero

2 uova + 1 tuorlo

1 cucchiaino di lievito per dolci

Scorza grattugiata di 1 arancia (facoltativa ma consigliata)

Un pizzico di sale 120 g di nocciole

Procedimento:

In una ciotola mescola farina, zucchero, lievito e sale.

Aggiungi le uova e la scorza d’arancia, poi incorpora le nocciole. Lavora fino a ottenere un impasto morbido e compatto. Dividi l’impasto in due filoncini larghi circa 4–5 cm e disponili su una teglia con carta forno.Cuoci a 180°C per 20–25 minuti, fino a quando risultano leggermente dorati. Sforna, lascia intiepidire e taglia i filoncini in diagonale ottenendo i classici biscotti.Rimetti i cantucci in forno per altri 10–12 minuti, girandoli a metà cottura per renderli croccanti.

Raffaella D’Andrea