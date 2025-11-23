Salernitana-Potenza: le formazioni - Le Cronache Salernitana
Salernitana-Potenza: le formazioni
Salernitana-Potenza: le formazioni

  • Novembre 23, 2025
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio, De Boer, Villa; Liguori, Inglese.
A disp.: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Quirini, Frascatore, Di Vico, Varone, Knezovic, Achik, Ferrari, Boncori.
All.: Raffaele

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Rocchetti, Riggio, Camigliano, Novella; Felippe, De Marco, Siatounis; Anatriello, Schimmenti, Petrungaro.
A disp.: Alastra, Guiotto, Sciacca, Mazzeo, Balzano, Ragone, Maisto, Bura, Selleri, Ghisolfi, Bruschi, Adjapong.
All.: De Giorgio

Arbitro: Gemelli di Messina

