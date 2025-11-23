Salernitana-Potenza: le formazioni

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio, De Boer, Villa; Liguori, Inglese.
A disp.: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Quirini, Frascatore, Di Vico, Varone, Knezovic, Achik, Ferrari, Boncori.
All.: Raffaele
Potenza (4-3-3): Cucchietti; Rocchetti, Riggio, Camigliano, Novella; Felippe, De Marco, Siatounis; Anatriello, Schimmenti, Petrungaro.
A disp.: Alastra, Guiotto, Sciacca, Mazzeo, Balzano, Ragone, Maisto, Bura, Selleri, Ghisolfi, Bruschi, Adjapong.
All.: De Giorgio
Arbitro: Gemelli di Messina