Renzi a Cava, decisivi per la vittoria

“Casa Riformista sara’ decisiva per la vittoria del centrosinistra. Lo siamo gia’ stati la volta scorsa e lo siamo stati in Toscana. Casa Riformista e’ la parte piu’ di centro, di centrosinistra rispetto alla coalizione”. Cosi’ il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un’iniziativa elettorale di Casa Riformista a Cava de’ Tirreni cui partecipa anche il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi. “Abbiamo – aggiunge l’ex premier – delle straordinarie personalita’ in lista, a cominciare, qua nella provincia di Salerno, da Tommaso Pellegrino. Siamo con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a dialogare rispetto alle prospettive riformiste e penso che sia interessante farlo in un territorio, Cava de’ Tirreni, che e’ la patria del centrodestra in questa competizione elettorale”.