Renzi a Cava, decisivi per la vittoria - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Iannone. Renzi? Una risata alla sua morale
FI Campania,favorevoli al condono,serve un intervento mirato
Salernitana. Raffaele: L’importante era vincere
Salernitana, vittoria e primato
Campania Attualità

Renzi a Cava, decisivi per la vittoria

  • Novembre 16, 2025
  • 0
  • 137
  • 1 Min Read
Renzi a Cava, decisivi per la vittoria

“Casa Riformista sara’ decisiva per la vittoria del centrosinistra. Lo siamo gia’ stati la volta scorsa e lo siamo stati in Toscana. Casa Riformista e’ la parte piu’ di centro, di centrosinistra rispetto alla coalizione”. Cosi’ il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un’iniziativa elettorale di Casa Riformista a Cava de’ Tirreni cui partecipa anche il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi. “Abbiamo – aggiunge l’ex premier – delle straordinarie personalita’ in lista, a cominciare, qua nella provincia di Salerno, da Tommaso Pellegrino. Siamo con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a dialogare rispetto alle prospettive riformiste e penso che sia interessante farlo in un territorio, Cava de’ Tirreni, che e’ la patria del centrodestra in questa competizione elettorale”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013