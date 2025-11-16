Vallo della Lucania: anziana salvata dai vigili - Le Cronache Provincia
Vallo della Lucania: anziana salvata dai vigili

  • Novembre 16, 2025
  • 0
  • 138
  • 1 Min Read
Intervento complesso dei Vigili del Fuoco questa mattina in località Cardile di Gioi Cilento. Contattati dalla sala operativa del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, sono intervenuti per soccorrere una donna ultra-ottantenne caduta in casa e con probabili fratture. I sanitari avevano difficoltà a far uscire di casa dalla porta d’ingresso la donna, per cui i caschi rossi, tramite una manovra in corda, hanno imbracato la malcapitata, dopo averla posizionata su una barella, e l’hanno calata giù dal balcone per poi affidarla alle cure del 118. Tale manovra è spesso necessaria soprattutto quando si va ad intervenire in zone come centri storici o comunque poco accessibili dai mezzi di soccorso.

