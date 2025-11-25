Regionali, gli esclusi

Numerosi consiglieri regionali uscenti non hanno ottenuto la riconferma alle elezioni regionali della Campania. Tra gli esclusi figura Valeria Ciarambino, candidata con il Partito socialista italiano dopo una lunga militanza nel Movimento 5 Stelle (all’opposizione della maggioranza di De Luca) e gli ultimi anni nel gruppo Misto con un progressivo avvicinamento alle posizioni della maggioranza deluchiana: nella circoscrizione Napoli si e’ fermata a 3.400 voti, lontana dai primi posti della lista. Sempre nel Psi restano fuori Fulvio Frezza (6.690 voti), Luigi Cirillo (4.444 voti) e Giuseppe Sommese, terzo con 9.633 preferenze, ma superato dal solo eletto Giovanni Mensorio, consigliere regionale uscente. Nessun seggio anche per Maria Muscara’, candidata da indipendente nella lista Cirielli Presidente, che nella circoscrizione di Napoli ha raccolto 1.165 voti: Muscara’ e’ stata tenacemente all’opposizione di De Luca, prima come esponente del Movimento 5 Stelle e poi come indipendente nel gruppo Misto. Nel campo del centrodestra, tra i non rieletti della Lega ompaiono Felice Di Maiolo (7.207 voti), Severino Nappi (7.737 voti), Carmela Rescigno (6.265 voti), Gennaro Cinque (3.858 voti); l’ex rettore dell’Universita’ di Salerno, Aurelio Tommasetti; Antonella Piccerillo, che con 9.163 voti ha mancato la riconferma per poco, e Alfonso Piscitelli, fermatosi a 3.753 voti. Battuta d’arresto anche per Maria Luigia Iodice, candidata di Italia Viva e ferma a 4.014 preferenze nella circoscrizione di Caserta, e per Maria Grazia Di Scala, che nella circoscrizione Napoli ha raccolto 2.232 voti dopo il recente passaggio a Italia Viva da Fratelli d’Italia. Niente riconferma neppure per Erasmo Mortaruolo, eletto nel 2020 con il Pd e candidato ora nella lista A Testa Alta: nella circoscrizione Benevento si ferma a 2.762 voti. Nella stessa lista restano fuori anche Diego Venanzoni (10.977 voti), Carmine Mocerino (11.033 voti) e Vittoria Lettieri, che con 14.323 voti e’ tra gli esclusi con piu’ preferenze. Tra le uscite eccellenti figurano inoltre Tommaso Pellegrino di Italia Viva, che nella circoscrizione Salerno ha ottenuto 15.610 voti, e Franco Cascone di Forza Italia, fermo a 12.048 preferenze. Non rientrano in Consiglio neppure Roberta Gaeta (Alleanza Verdi e Sinistra, 3.980 voti), l’ex consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri (3.567 voti), il pentastellato Vincenzo Ciampi (3.129 voti) e il collega uscente del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. La lista degli esclusi si chiude con Pasquale Di Fenza, consigliere uscente espulso da Azione e poi candidato con Forza Italia: nella circoscrizione Napoli raccoglie 1.208 voti, insufficienti per tornare in aula. Di Fenza era sponsorizzato dalla Tiktoker Rita De Crescenzo che, a dispetto delle sue promesse sui social, non ha contribuito a spingere Di Fenza verso il ritorno in Consiglio.