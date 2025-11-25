Pd, M5s e Lega perdono voti da 2020, bene FI e Fd’I

l Partito democratico si e’ imposto come primo partito alle elezioni regionali in Campania e, rispetto al 2020, ha preso piu’ voti in termini percentuali. Ma, analizzando i voti, in termini assoluti balza all’occhio che il Pd ha perso quasi 30 mila preferenze. Anche altri partiti devono fare i conti con una performance diretta meno brillante di cinque anni, benche’ il dato percentuale racconti apparentemente una tenuta sostanziale alla prova dell’urna. Mettendo a confronto i dati dei soli partiti presenti sia oggi che cinque anni fa, tralasciando le civiche, emerge che alle elezioni conclusesi ieri il partito di Elly Schlein ha portato a casa 370.016 voti (18,41 per cento), mentre nel 2020 totalizzo’ 398.522 voti (16,90 per cento). Oggi come ieri il Pd si e’ assicurato otto seggi. Perde voti assoluti anche la Lega, che oggi totalizza 110.735 voti (pari al 5,51 per cento), mentre nel 2020 incasso’ 133.159 voti (5,65 per cento): circa 20 mila dispersi, ma il numero di seggi in Consiglio resta immutato (3). Ha assistito a una vera e propria emorragia di voti il Movimento 5 Stelle, partito che esprime il presidente della Regione Fico: i grillini sono il secondo partito della coalizione di centrosinistra con 183.333 voti (pari a 9,12 per cento), ma rispetto a cinque anni fa hanno bruciato quasi 200mila voti. Nel 2020 il Movimento 5 Stelle corse da solo, in contrapposizione al centrosinistra, schierando Valeria Ciarambino (qualche anno fa fuoriuscita dal gruppo) come candidata presidente: all’epoca i grillini incassarono 233.975 voti, pari al 9,92 per cento. Ottennero sette seggi, oggi che sono in maggioranza hanno solo cinque seggi. Perde consensi anche Italia viva: alle elezioni 2025 la creatura di Matteo Renzi – che a questa tornata si e’ presentata alle urne con Casa riformista – ha incassato 116.963 voti (5,82 per cento), contro i 173.884 voti (7,38 per cento) del 2020: ha perso preferenze e anche un seggio (oggi 3). Guadagna, invece, Forza Italia. Nel 2020 gli azzurri totalizzarono 121.694 voti pari al 5,16 per cento, mentre oggi incassa 215.419 preferenze pari al 10,72 per cento: non a caso ottiene ben sei seggi contro i precedenti due. Si e’ migliorata anche la compagine di Fratelli d’Italia, che partiva da 140.916 voti (5,98 per cento) del 2020: adesso ha ottenuto 239.733 voti (11,93 per cento). Le elezioni in Campania si sono giocate in uno scenario di forte astensionismo: ha votato il 44,10 per cento degli aventi diritto contro il precedente 55,52 per cento.