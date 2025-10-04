Regionali, Bicchielli: “Forza Italia primo partito ad ufficializzare i suoi candidati”

“Oggi è una giornata importante.

Forza Italia ha presentato i suoi candidati al Consiglio regionale della Campania per la provincia di Salerno. È motivo di orgoglio essere arrivati puntuali a questo appuntamento”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dei nove candidati della provincia di Salerno. “Abbiamo nove candidati, donne e uomini, che in tutta la provincia di Salerno rappresenteranno il nostro simbolo e saranno la vera sorpresa di questa tornata elettorale. Per noi è un ulteriore motivo di orgoglio sapere che questa è la prima lista che presentiamo alla cittadinanza – ha aggiunto Bicchielli – Dimostriamo di essere un partito vero, perché tutte le donne e tutti gli uomini che si candidano nelle nostre liste hanno idee valide e progetti concreti. Questo fa da contraltare al centrosinistra, dove tante persone hanno affisso i loro manifesti senza un simbolo, dando prova di antipolitica. La politica, infatti, ha bisogno di uomini e donne che abbiano un partito alle spalle”. Il deputato salernitano ricorda che “Forza Italia oggi è un punto di riferimento per tanti, il più forte del centrodestra non solo in Campania. Abbiamo l’ambizione di diventare il primo partito d’Italia, non solo all’interno della coalizione di centrodestra. Sono sicuro che, grazie al lavoro dell’onorevole Fulvio Martusciello e del nostro leader Antonio Tajani, questo obiettivo sarà presto raggiunto”.