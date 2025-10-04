Elezioni Repubblica Ceca, risultati parziali: exploit del populista Babis - Le Cronache
Elezioni Repubblica Ceca, risultati parziali: exploit del populista Babis

  Ottobre 4, 2025
Elezioni Repubblica Ceca, risultati parziali: exploit del populista Babis

(Adnkronos) – Si profila un risultato molto positivo per il miliardario ex premier Andrej Babis e il suo Azione dei cittadini insoddisfatti (Ano) alle elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. Secondo i dati parziali, con il 45% dei seggi scrutinati, il partito populista, membro dei Patrioti in Europa, otterrebbe il 38,5% dei voti (90 seggi), superando nettamente l'alleanza di centro-destra Spolu al 20% (45 seggi) e Stan, il partito pro-Ue dei Sindaci e degli Indipendenti all'10,5% (21 seggi).  Gli altri risultati vedono Libertà e Democrazia Diretta (Spd) all'8,3% (17 seggi), i Pirati al 7,5% (14 seggi), gli Automobilisti per se stessi al 7,2% (13 seggi), il partito di estrema sinistra Stacilo al 4,6% e Prisaha all'1,1%. Questi ultimi due non otterrebbero alcun seggio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

