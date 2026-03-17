Referendum, Piero De Luca, “Difendiamo Costituzione e magistratura”

“Grande entusiasmo e partecipazione a Napoli”. Così il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, ha commentato l’iniziativa a sostegno del No al referendum sulla giustizia, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone insieme a Elly Schlein e Pierluigi Bersani.

Nel suo intervento, Piero De Luca ha ribadito l’impegno del partito nella difesa dei principi costituzionali: “Abbiamo riaffermato con forza la piena indipendenza e autonomia della magistratura e la separazione dei poteri, valori fondamentali per la tenuta del nostro sistema democratico e per la sicurezza dei cittadini. In questa fase decisiva della campagna referendaria, abbiamo un dovere politico e civico: mobilitarci fino all’ultimo minuto con determinazione e responsabilità a presidio della Costituzione, a presidio della nostra democrazia”.

L’appuntamento, ospitato alla Stazione Marittima di Napoli, ha rappresentato uno dei momenti centrali della campagna referendaria in vista del voto del 22 e 23 marzo. Presenti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e diversi esponenti del partito.