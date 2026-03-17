Il caso Avellino divide Forza Italia e FdI

“Il nostro obiettivo è l’unità della coalizione, ma non possiamo prescindere da una alleanza politicamente riconoscibile che sostenga i candidati sindaco del centrodestra con i simboli dei partiti”. Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri, già candidato presidente della Regione Campania, replica al coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello che sulle comunali di Avellino ha ribadito “la linea civica con la candidatura di Laura Nargi (sindaco uscente, ndr)”. Cirielli conferma il sostegno alla indicazione di Nargi fatta da Forza Italia, ma non intende rinunciare al simbolo di Fratelli d’Italia: “Se Nargi, che pure è stata candidata con Forza Italia alle regionali, dovesse confermare la sua indisponibilità ad essere sostenuta dai simboli di partito, è dovere di tutta la coalizione ricercare un altro altrettanto autorevole profilo per guidare il capoluogo irpino”
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