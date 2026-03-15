Referendum: per il rush finale a Napoli sfilano i big della politica

La città di Napoli accompagna gli ultimi chilometri della corsa verso il referendum sulla giustizia. E affida le ragioni del sì e del no alla riforma ai big di diversi partiti, da Schlein a Nordio, da Conte a Bersani. Non è un caso se proprio a Napoli ci sarà il rush finale visto che la ragioni del no sono state urlate a piena voce dal procuratore Nicola Gratteri e dal procuratore generale Aldo Policastro. Proprio domani al teatro Diana ci sarà la manifestazione conclusiva della campagna per il No con Gratteri e Policastro ma anche con il sindaco Gaetano Manfredi, l’ex presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, lo scrittore Maurizio De Giovanni, nonché docenti e attivisti dell’ambiente. Dal giorno dopo inizia la sfilata dei big. Si parte martedì 17 marzo quando la segretaria del Pd, Elly Schlein e l’ex segretario Pierluigi Bersani arriveranno alla stazione marittima di Napoli per sostenere anche loro le ragioni del no che da sempre portano avanti. Lo slogan è chiaro: “Vota no per difendere la Costituzione”. Il giorno dopo, mercoledì 18, tocca al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che a Napoli prenderà parte alla festa della Polizia penitenziaria e che innumerevoli volte ha avuto dei botta e risposta con Gratteri e Policastro. Sempre mercoledì in città a far sentire le ragioni del no sarà il leader del M5s, Giuseppe Conte. Nell’aula Amirante del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II, prenderà parte al convegno “Verso il Referendum – Confronto trasversale per una partecipazione consapevole”, un momento di approfondimento e dibattito pubblico sui temi oggetto della consultazione referendaria che vedrà la presenza anche dei sostenitori del sì. “Il confronto e l’approfondimento sono elementi fondamentali per una partecipazione consapevole alla vita democratica – spiega Salvatore Micillo, coordinatore dei Cinquestelle in Campania -. Per questo invitiamo iscritti, simpatizzanti e cittadini a partecipare a questo momento di discussione aperta all’interno dell’università”. Previsto uno spazio finale dedicato alle domande degli studenti con un question time.
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