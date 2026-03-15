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Montecorice, il giallo della guardia medica prima dello schianto

  • Marzo 15, 2026
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Montecorice, il giallo della guardia medica prima dello schianto

Il Cilento è sotto choc per la tragedia che ha spezzato le vite di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, fidanzati di 29 e 24 anni che venerdì sera hanno perso la vita in un incidente avvenuto a Montecorice, lungo la strada provinciale 267. Nel giorno dei funerali, come annunciato dal sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, sarà osservato un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici comunali e nelle scuole. Intanto proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Michele e Maria viaggiavano in una Polo che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone. Il 42enne che era alla guida del mezzo è risultato positivo al drug test e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. L’auto dei due giovani è, invece, precipitata in un dirupo, facendo un volo di quasi 200 metri e terminando a mare. Per entrambi non c’è stato nulla da fare.In queste ore i carabinieri stanno provando a ricostruire anche quanto accaduto prima della tragedia. Pare che i due ragazzi si fossero recati alla guardia medica di Montecorice dove avrebbero avuto una discussione con un medico di turno che, in quella circostanza, avrebbe allertato anche le forze dell’ordine. Ma all’arrivo dei carabinieri i due giovani avevano già ripreso la strada per rincasare. L’incidente è avvenuto nel senso opposto. Aspetti poco chiari che soltanto le indagini potranno aiutare a ricostruire ma che non cambiano la storia di un’immane tragedia che ha sconvolto il Cilento.

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