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Referendum: dati reali, No al 54,4%, Si’ insegue al 45,6%
Referendum, intention poll Tecnè Rete4, No cresce: 50-54%, Sì 46-50%
Instant poll: No leggermente avanti
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Referendum, intention poll Tecnè Rete4, No cresce: 50-54%, Sì 46-50%

  • Marzo 23, 2026
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Referendum, intention poll Tecnè Rete4, No cresce: 50-54%, Sì 46-50%

Lieve crescita del No al referendum costituzionale sulla giustizia nel secondo Intention poll di Tecnè (copertura 75 per cento del campione) diffuso nel corso dello speciale Quarta Repubblica su Rete4. Il No ora è quotato fra 50 e il 54 per cento,

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