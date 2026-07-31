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E’ morto Franco Baresi

  • Luglio 31, 2026
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E’ morto Franco Baresi

l calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, storica bandiera del Milan, morto all’età di 66 anni dopo aver affrontato problemi di salute nell’ultimo anno. La notizia ha suscitato grande commozione tra i tifosi e nel mondo dello sport.

Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, l’8 maggio 1960, Baresi ha dedicato la sua intera carriera ai colori rossoneri. Cresciuto nelle giovanili del Milan, esordì in Serie A nel 1978 e rimase nel club per vent’anni, ritirandosi nel 1997. Questo legame lo ha reso un simbolo della figura della “bandiera” nel calcio moderno.

Un capitano leggendario

Capitano per quindici stagioni, Baresi fu il leader della straordinaria squadra del Milan, guidata da Arrigo Sacchi e successivamente da Fabio Capello. Con il club, conquistò sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe europee e quattro Supercoppe italiane. Al termine della sua carriera, il Milan ritirò la sua storica maglia numero 6, un omaggio ai grandi campioni.

Il Milan ha annunciato la sua scomparsa con parole toccanti, sottolineando l’importanza di Baresi per il club e per i tifosi. “Franco ci ha lasciati, ma il suo ricordo vivrà per sempre”, si legge nel comunicato. La sua ultima apparizione pubblica risale a pochi mesi fa, durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi.

Un eroe azzurro

Oltre ai successi con il Milan, Baresi ha lasciato un segno indelebile anche con la Nazionale italiana. Partecipò alla vittoria del Campionato del Mondo in Spagna nel 1982 e fu capitano della squadra che raggiunse la finale del Mondiale del 1994 negli Stati Uniti. La sua straordinaria capacità di recupero dopo un grave infortunio al ginocchio, che lo vide tornare in campo solo 25 giorni dopo l’operazione, rimane nella memoria collettiva.

Riconosciuto come uno dei migliori difensori della storia del calcio, Baresi fu eletto “Milanista del secolo” nel 1999 e nel 2013 entrò nella Hall of Fame del calcio italiano. Negli ultimi anni, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente onorario del Milan, continuando a rappresentare il club con orgoglio.

Con la scomparsa di Franco Baresi, il calcio perde non solo un grande campione, ma un simbolo di lealtà, professionalità e attaccamento alla maglia, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni di appassionati.

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