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Referendum: dati reali, No al 54,4%, Si’ insegue al 45,6%

  • Marzo 23, 2026
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Referendum: dati reali, No al 54,4%, Si’ insegue al 45,6%

Il No è saldamente in testa nel referendum costituzionale sulla giustizia secondo i primi dati reali, riferiti a circa un quarto delle sezioni. Quando sono state scrutinate 15.486 sezioni su 61.533 in Italia (al lordo del voto all’estero) il No si attesta al 54,4%, mentre il Sì insegue a distanza al 45,6 per cento.

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