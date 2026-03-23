Instant poll: No leggermente avanti - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Instant poll: No leggermente avanti
Salerno, Zambrano accetta la candidatura, sabato la presentazione
Salernitana, riprendiamoci il terzo posto
Per Guzzo via libera all’indennità: oltre 11mila euro al mese
Ultimora

Instant poll: No leggermente avanti

  • Marzo 23, 2026
  • 0
  • 54
  • 1 Min Read
Instant poll: No leggermente avanti

Dai primi exit poll emerge un leggero vantaggio del no. Per Opinio Rai il no è al 49/53%, il sì al 47/51%. L’affluenza di ieri, con i seggi aperti dalle 7 alle 23, è arrivata al 46,07%.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013