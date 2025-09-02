realme: nuovi standard di durata per le batterie mobile

(Adnkronos) – realme ha annunciato per mezzo di una nota ufficiale di voler ridefinire gli standard di durata delle batterie nel settore mobile. L'azienda si è impegnata a garantire che l'intera gamma di prodotti del 2025 — dalle linee entry-level ai flagship — offra un minimo di 1000 cicli di ricarica, superando in modo significativo lo standard di settore, fermo a 800 cicli. Questo traguardo è stato concepito per rispondere direttamente al problema dell'”ansia da batteria” e per promuovere un consumo più sostenibile. Un rating di 1000 cicli significa che i dispositivi realme manterranno almeno l'80% della loro capacità originale anche dopo circa tre anni di ricarica quotidiana completa, offrendo una longevità senza precedenti che riduce la necessità di sostituzioni frequenti e contribuisce alla diminuzione dei rifiuti elettronici, in linea con gli standard ambientali dell'Unione Europea. L'impegno di realme non si ferma qui. L'azienda ha annunciato un obiettivo ancora più ambizioso: raggiungere un minimo di 1400 cicli di ricarica per tutti i dispositivi in arrivo nel 2027. Questo traguardo sarà possibile grazie a investimenti continui in materiali di nuova generazione e in sistemi di gestione della batteria basati sull'intelligenza artificiale. La leadership di realme nel campo della tecnologia delle batterie non è una novità. L'anno scorso, il brand aveva già fatto parlare di sé con la ricarica SuperSonic da 320W, un record mondiale di velocità. Quest'anno, in occasione del suo settimo anniversario, ha presentato un prototipo di batteria da 15.000mAh, sottolineando il proprio impegno nel superare i limiti tecnologici e nel rendere le innovazioni premium accessibili a tutti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
