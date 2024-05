Raffaele Esposito: pronti per la stagione estiva con voli internazionali

Con l’arrivo dell’estate, si respira un’aria di attesa e di eccitazione lungo la splendida costa salernitana. La stagione turistica è alle porte e le aspettative sono alte, soprattutto per quanto riguarda il settore del turismo estivo. In un’intervista esclusiva, abbiamo avuto l’opportunità di parlare con il presidente della Confesercenti di Salerno e provincia, Raffaele Esposito, per scoprire le novità e i vantaggi che il turismo estivo porterà alla regione. Uno dei punti focali della nostra conversazione è stato l’aeroporto “Costa d’Amalfi”, che aprirà a breve e rappresenterà un importante volano per lo sviluppo turistico della zona. Esposito ci ha spiegato che l’apertura di questo aeroporto darà un notevole impulso all’economia locale, consentendo il collegamento diretto con numerose destinazioni internazionali. Questo significa che i turisti provenienti da tutto il mondo potranno raggiungere Salerno e la Costiera Amalfitana in modo più agevole e conveniente, senza dover fare scalo in altre città italiane. Il presidente delle Confesercenti di Salerno Raffaele Esposito ha tracciato un bilancio in vista della bella stagione. Siamo in prossimità dell’estate, quali le maggiori criticità e quali, secondo lei, le zone maggiormente esposte a problematiche? ”Bisogna premettere che dai sondaggi si prospetta un’estate redditizia (come anche le festività passate). Le criticità potrebbero essere legate ad alcuni fattori, come ad esempio: la mobilità via mare, sperando che la regione possa quando prima arginare questa criticità; problematiche legate alla costa. Si parla di trasporto pubblico ma ci sono ancora troppe criticità. Come intervenire? “Bisognerebbe implementare servizi, corse e orari nei mesi e nei periodi festivi. È un discorso che deve poter essere affrontato e programmato sia per il turista sia per le agenzie di viaggio che devono essere calendarizzati anno per anno e non last minute”. A luglio l’apertura dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, potrebbero mancare alcuni servizi ma si tratta di una grande occasione per i territori… ”Noi della Confesercenti siamo d’accordo con tutto quello che è stato fatto ,però poi dopo, bisogna saper garantire oltre l’infrastruttura (fondamentale )anche la funzionalità. Le mete sono sia nazionali che internazionali, speriamo di favorire i rincari. Come Confesercenti stiamo stimolando le pubbliche amministrazioni perché sicuramente ci sarà bisogno di maggiori licenze di taxi, con le interconnessioni con la rete ferroviaria. Dobbiamo saper garantire agli ospiti un calendario di servizi consono alle bellezze che abbiamo nella nostra Salerno e anche in provincia di Salerno. Noi della Confesercenti inoltre, stiamo lavorando alla Dmo: Destination Management Organigiation”. Valorizzare le attrazioni turistiche, quali proposte? “All’interno della Dmo c’è appunto l’ipotesi di fare rete attraverso le grandi bellezze del nostro territorio, favorendo: l’artigianato, del commercio tradizionale, del settore turistico, dell’ospitalità valorizzando soprattutto i concetti di accoglienza ed ospitalità”. Quali sono le previsioni per il turismo nell’estate? “Come dicevo in premessa le previsioni si prospettano ottime. A livello internazionale Napoli è in overbooking essendo una città d’arte, dopo Napoli c’è Salerno, che però deve essere collocata meglio nel bacino del Mediterraneo ed è questo il nostro scopo: collocare la costiera Amalfitana fino al Golfo di Policastro, passando per il Cilento a Vallo di Diano (agro Sarnese noverino). Non bisognerà più confondere la nostra costiera amalfitana con Napoli“. Non ci resta che aspettare l’estate e goderci le meraviglie della nostra splendida Salerno e provincia Caterina Del Forno Freda