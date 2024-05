Carabinieri, gemellaggio con la sezione di Meduna di Livenza di Treviso

Bellissima iniziativa dell’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Capaccio- Paestum che ha celebrato la festa del primo maggio con un gemellaggio con la sezione di Meduna di Livenza in provincia di Treviso. L’iniziativa, voluta fortemente dai presidenti delle due associazioni, il m.llo Nicola Guariglia e dal brigadiere Alessandro Covino, ha avuto un riscontro positivo per la folta partecipazione di associazioni e di pubblico alla presenza di autorità civili e religiose. Dopo la posa dei fiori dinanzi alla statua di Padre Pio, poichè il monumento ai carabinieri è momentaneamente inaccessibile per lavori in corso di manutenzione, la cerimonia ha avuto il suo epilogo nel giardino adiacente la sede dell’Associazione. La delegazione ospite era rappresentata per la civica amministrazione dal vice sindaco Luigi Zamunder, in rappredentanza del sindaco Arnaldo Pitton, che è stato accolto calorosamente dal sindaco e presidente dalla provincia Franco Alfieri. Tra i due, subito in sintonia, sono stati scambiati simpatici aneddoti sulle rispettive terre e in finale l’invito caloroso del primo cittadino di Capaccio – Paestum ai medunesi di ritornare con la battuta “Benvenuti al Sud”. Presenti il capitano della compagnia dei carabinieri di Agropoli Giuseppe Collella accompagnato dal comandante della locale stazione m.llo Giuseppe D’Agostino, il sindaco di Giungano Giuseppe Orlotti e il parroco don Donato Orlando che ha officiato la benedizione agli astanti. I numerosi ospiti hanno gradito la calorosa manifestazione di ospitalità e molti di loro, per la prima volta in zona, sono stati colpiti dalla bellezza dei luoghi visitati. Luigi Carrella