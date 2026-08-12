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Radio Stella festeggia il suo 50mo anniversario
Salerno

Radio Stella festeggia il suo 50mo anniversario

  • Agosto 12, 2026
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Radio Stella festeggia il suo 50mo anniversario

Mezzo secolo fa le prime timide trasmissioni dai locali del Seminario di via pio XI. A cavallo, appunto, fra il 1976 e il 1977 Radio Stella iniziò a farsi apprezzare dai salernitani dalle modulate frequenze dei 93,5 e 98,6. Una vera e propria palestra di vita con tre direttori a dare tanto, anche tutto per far crescere l’emittente in città: Enzo Falcone, Lino Sibilia e don Alfonso Rinaldi. In tanti si sono succeduti ai microfoni di una delle più antiche emittenti radiofoniche salernitani. Cordialità e senso di gruppo ma soprattutto essere una grande famiglia. n ordine sparso si sono succeduti i vari: Gianfranco Coppola, Gabriele Bojano, Costantino Piccolella, Salvatore Scermino, Gennaro Pane, Rosa Piccolella, Antonio Roma, Roberto Grimaldi, Anna De Falco, Mario Bocaletto, Giancarlo Frasca, Roberto Guerriero, Rosanna Sabatino, Raffaele Casaburi, Dina Scalera, Giuseppe Giuliano, Anna Maria Arciuolo, Andrea Balsamo, Tullio Zarrella, Franco De Luca, Giuseppe Bonavita, Alfonso Colonnese, Pasquale, Antonio e Giovanna Evaristo, Giuseppina e Mariapia Avagliano, Luigi Rossi, Emilio D’Elia, Paolo Perotti, Maurizio Iannece, Carmine Giannattasio, Alfonso Colonnese, Gregorio Stanzione, Giovanni Memoli, Lucio Iovine, Benny Ronca, Maria Beatrice Servino, Giovanni De Angelis, Matteo De Rosa, Andrea De Caro, Paola Pedullà, Antonio Zerino, Fausto Di Florio, Rosario Caso, Antonio Giunto, Silvio Coppola, Angelo Saggese e tanti tanti altri. an.ro.

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