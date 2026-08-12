Buccino, si conclude con successo il “Festival della pasta fatta a mano- À la chiazza”

Si è conclusa con uno straordinario successo l’edizione 2026 del Festival della pasta fatta a mano – A’ Chiazza. Dal 7 al 9 agosto, il suggestivo centro storico di Buccino è stato il cuore pulsante di una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, con una specialità che oggi, anche grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, è De.Co.: la Chiappardella.

L’evento, organizzato dal Comune di Buccino, ha celebrato ancora una volta le radici storiche dell’antica Volcei attraverso un connubio perfetto tra valorizzazione dei piatti tipici e intrattenimento artistico nei caratteristici vicoli del centro storico. Una formula ormai consolidata che, anno dopo anno, porta sempre più visitatori nel cuore del borgo, sempre più conosciuto per la sua storia, le sue tradizioni e, naturalmente, la sua enogastronomia.

L’edizione 2026 ha preso il via con il convegno “Territorio, tradizione e futuro: le eccellenze locali come motore di sviluppo”, che ha visto la partecipazione di esponenti politici di rilievo a livello locale, provinciale e regionale. Dal confronto sono emersi numerosi spunti di riflessione per ridare nuova vita ai borghi dell’entroterra, puntando sul turismo destagionalizzato e sul sostegno dei fondi regionali destinati al settore turistico.

Il convegno ha rappresentato un momento di approfondimento dedicato alle strategie di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali, della produzione di olio extravergine di oliva, della tutela e conservazione del territorio, nonché delle opportunità che le produzioni genuine e di qualità possono offrire in termini di sviluppo turistico, crescita economica e nuova occupazione.

Quest’anno il Festival ha scelto di puntare anche su una proposta musicale di grande richiamo, capace di unire le sonorità travolgenti della taranta salentina alla tradizione e all’innovazione della musica partenopea.

L’amministrazione comunale, intanto, è già al lavoro per l’edizione 2027, con l’obiettivo di rendere il Festival sempre più un appuntamento di riferimento per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Ampio spazio alla cultura con la presentazione del libro di Ernesta De Masi “Le spigolatrici” e Luigi Nobile che ha presentato al pubblico il libro “Faciti Rota Antonio Infantino: Da Tricarico a Tara’N Trance” con l’editore Giordano Criscuolo.

Molto apprezzata l’idea di coinvolgere i più piccoli con l’area bimbi. L’Auditorium Cinema Italia ha accolto ogni sera Laboratori Creativi, Look da Chef Bijoux Creativi, Giochi Musicali, Cinema dei Piccoli, Letture e Storie della Buonanotte e giochi antichi grazie agli animatori che hanno accompagnato i bambini tra giochi, laboratori e tanto divertimento.