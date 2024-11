Pugilato, il campione salernitano Dario Socci domani premiato al Comune

l sindaco di Salerno Vincenzo Napoli riceverà domani, martedì 26 novembre, alle ore 11.30 a Palazzo di Città in via Roma a Salerno il pugile salernitano Dario Socci.All’atleta sarà consegnata una targa d’encomio per le sue imprese sportive internazionali che l’hanno proiettato ai vertici della nobile arte.