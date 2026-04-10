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Provinciali Salerno, De Luca: Parente candidato alla presidenza

  • Aprile 10, 2026
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Provinciali Salerno, De Luca: Parente candidato alla presidenza

 

Esperienza, radicamento e visione per il futuro del territorio: queste le parole d’ordine che contraddistinguono Geppino Parente, sindaco di Bellosguardo, che sarà il candidato presidente della Provincia di Salerno per il Partito Democratico.

Lo ha annunciato il segretario regionale Piero De Luca. “In bocca al lupo a Geppino Parente, candidato del Partito Democratico e del centrosinistra alla carica di presidente della Provincia di Salerno. Una scelta di alto profilo umano, politico ed amministrativo. Geppino Parente ha dedicato il suo impegno al servizio della collettività, svolgendo cn successo numerosi incarichi pubblici per i quali è stato apprezzato per competenza, passione, tenacia, risultati. Da amministratore di lungo corso ed esperto della macchina amministrativa, saprà coordinare, con lavoro di squadra, risorse umane e mezzi, avendo approfondita conoscenza del territorio provinciale, a partire dalle aree interne fino ai territori costieri, valorizzando le straordinarie potenzialità della nostra terra – le parole di Piero De Luca -. La candidatura di Geppino Parente conferma la caratura ed il radicamento degli amministratori del Partito Democratico. Ora al lavoro, per confermare la guida progressista della Provincia di Salerno, per continuare a portare avanti i tanti progetti in corso,   fondamentali per la vita dei nostri cittadini e delle nostre comunità”.

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