Provinciali Salerno: Aliberti, ‘sono il candidato del centrodestra’

Ringrazio Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati per la fiducia accordatami, condividendo il mio nome per la Presidenza della Provincia di Salerno. Per me è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto di responsabilità. Rappresento una parte politica ma credo fermamente che la Provincia di Salerno debba essere la casa di tutti gli amministratori che vogliono lavorare per il bene di un territorio straordinario, complesso e ricco di potenzialità. È il momento di dire basta a una politica riservata a pochi o ad un Presidente “stagionale”. Serve una presenza concreta, costante, capace di raggiungere ogni area, serve dare continuità amministrativa alla Provincia di Salerno dalle zone montane alle comunità costiere. Dobbiamo intercettare risorse, investire nella crescita e nella riqualificazione, sostenendo tutti gli amministratori locali, senza distinzione di appartenenza politica. Solo così possiamo costruire una Provincia più forte, più unita e davvero al servizio di tutti gli amministratori e dei territori”. Lo dice il sindaco di Scafati e consigliere provinciale, Pasquale Aliberti.
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