Provinciali, Forza Italia in campo per Aliberti - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

La Campania investe su spettacolo e cinema
La logistica sostenibile della salernitana Trans Europa premiata a Venezia
P. De Luca (Pd), ‘calo dispersione scolastica in Campania frutto lavoro serio’
Gianfranco Coppola rieletto nel Comitato Esecutivo di Aips Europe
Attualità

Provinciali, Forza Italia in campo per Aliberti

  • Aprile 11, 2026
  • 0
  • 121
  • 1 Min Read
Provinciali, Forza Italia in campo per Aliberti

Un lungo applauso ha accolto l’ingresso di Pasquale Aliberti nella sede del partito a Salerno. La direzione provinciale, convocata per la raccolta firme a sostegno della sua candidatura, si è trasformata in un comitato elettorale permanente fino al giorno delle elezioni, come ha spiegato Roberto Celano”. Così in una nota di Forza Italia “Forza Italia darà a supporto della sua candidatura oltre 160 firme ed è mobilitata per ottenere uno straordinario risultato”, ha dichiarato Attilio Pierro. “Non abbiamo ancora fatto nulla – ha detto il segretario regionale Fulvio Martusciello – le firme non sono i voti, scateniamoci per avere finalmente una provincia libera”, ha concluso.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013