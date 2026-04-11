Gianfranco Coppola rieletto nel Comitato Esecutivo di Aips Europe

Nel corso dell’88/o Congresso AIPS l’associazione internazionale della stampa sportiva, in corso a Losanna il presidente dell’Ussi Gianfranco Coppola è stato rieletto membro del Comitato Esecutivo europeo. Il nuovo Presidente è il francese Marc Ventouillac, firma storica de L’Equipe, mentre il maltese Charles Camenzuli, a lungo alla guida della sezione europea di Aips è stato nominato Presidente Onorario. Presidente dell’Unione stampa sportiva italiana dal 2021, Gianfranco Coppola e è capo redattore della Tgr Rai Campania e da molti anni nelle organizzazioni sindacali e ordinistiche. Voce e volto di gr e tg ha scritto per il Mattino, Il Roma, il Guerin Sportivo, Tuttocalcio, Avvenire e Osservatore Romano.