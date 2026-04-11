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Curva Sud Siberiano: “La Salernitana non è un palco elettorale”

  • Aprile 11, 2026
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Curva Sud Siberiano: “La Salernitana non è un palco elettorale”

Dopo il duro messaggio indirizzato a Vincenzo De Luca, gli ultras rilanciano la protesta con uno slogan chiaro e diretto: “La Salernitana non è il vostro palco elettorale”.

Il nuovo striscione, comparso in città e diffuso sui social dalla Curva Sud Siberiano, rappresenta un monito rivolto agli esponenti politici locali, accusati di strumentalizzare le vicende del club in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nel mirino, in particolare, anche il candidato sindaco Armando Zambrano, impegnato proprio in queste ore in incontri pubblici sul tema dello stadio Arechi e delle infrastrutture cittadine.

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