Provincia, “Subito elezioni”

di Erika Noschese

C’è una polemica, silenziosa ma insistente, attorno alla figura di Giovanni Guzzo, vicepresidente del Consiglio provinciale di Salerno e, dopo le dimissioni di Vincenzo Napoli, presidente facente funzioni dell’Ente. Da giorni diversi amministratori provinciali chiedono a gran voce il ritorno alle urne per eleggere il nuovo presidente. Guzzo, secondo la normativa vigente, ha novanta giorni di tempo per indire le elezioni – riservate a sindaci e consiglieri comunali – ma al momento non è stata ancora fissata alcuna data. Nel frattempo, il vicesindaco di Novi Velia continua a guidare l’ente di secondo livello. Secondo alcuni amministratori – tra cui numerosi sindaci del Partito Democratico – Guzzo, in base alla legge Delrio, non potrebbe svolgere il ruolo di presidente facente funzioni. A consentirglielo sarebbe però lo Statuto di Palazzo Sant’Agostino, che permetterebbe anche a un consigliere comunale di esercitare, seppur in parte, le funzioni presidenziali, limitatamente all’ordinaria amministrazione. Proprio su questo punto si concentrano le contestazioni. Stando ai ben informati, infatti, il presidente facente funzioni non potrebbe procedere all’assegnazione delle deleghe, trattandosi di un’attività di natura straordinaria. Ciò spiegherebbe la fase di stallo che si registra da tempo a Palazzo Sant’Agostino. Come già anticipato, l’incontro con i consiglieri di maggioranza si sarebbe svolto e la distribuzione delle deleghe sarebbe avvenuta, ma nulla è stato ancora ufficializzato né pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente. Secondo alcuni consiglieri provinciali, questa situazione potrebbe essere legata proprio alla polemica emersa nelle ultime settimane, che vedrebbe Guzzo davanti a un bivio: limitarsi alla gestione dell’ordinaria amministrazione e, contestualmente, indire nuove elezioni entro i termini previsti. A sollevare formalmente il caso è stato anche il consigliere provinciale Pasquale Aliberti, capogruppo di Forza Italia, Lega e Noi Moderati, che in più occasioni ha chiesto chiarimenti sul ruolo di Guzzo e sulle funzioni che possano effettivamente essere esercitate in questa fase.