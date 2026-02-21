Provincia. Guzzo, deleghe ufficiali

di Erika Noschese

Sono state ufficializzate ieri mattina le deleghe che il presidente facente funzioni della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha assegnato ai consiglieri provinciali eletti nella scorsa tornata elettorale. Il presidente tiene per sé la delega all’Edilizia scolastica e al Piano di Dimensionamento scolastico. Al consigliere provinciale del Pd, sindaco di Pellezzano, Francesco Morra è stata confermata la delega alla Cultura e alla valorizzazione dei beni museali. Sempre in quota Pd, Annarita Ferrara ottiene le deleghe al Governo del Territorio, alle Politiche sociali e sanitarie e alle Pari Opportunità. A occuparsi di Mobilità e del Masterplan del litorale Salerno Sud sarà il consigliere dem Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano; la Viabilità provinciale e le Politiche giovanili sono state affidate al consigliere di Nocera Inferiore Giuseppe Arena. Al sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, eletto in quota “A Testa Alta”, va la delega ai Fondi europei, al Pnrr e agli Affari legali, mentre il primo cittadino di Siano, Giorgio Marchese, eletto in consiglio provinciale in quota Pd, si occuperà di Agricoltura e Foreste. Delega al Personale e alle Società partecipate per Rosario Carione, sindaco di Trentinara, eletto con “Civiche in rete”. Il socialista Davide Zecca, consigliere comunale di Olevano sul Tusciano, si occuperà di Turismo e Sport, mentre il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, eletto con il Psi, avrà la delega alla Transizione digitale e alla Promozione delle aree interne e del territorio. Delega alle Finanze per il sindaco di Polla, Massimo Loviso, mentre il primo cittadino di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, si occuperà di Ambiente e Sviluppo sostenibile. «Accolgo tale designazione con grande piacere e li ringrazio per la fiducia accordatami. Si tratta di settori strategici che rappresentano delle assolute priorità per lo sviluppo della nostra Provincia e ciò mi riempie di orgoglio. Cercherò di onorare al meglio l’incarico ricevuto lavorando con responsabilità ed in sinergia con il presidente e gli altri colleghi per il bene dei nostri territori», ha detto il primo cittadino di Agropoli. «È una grande emozione ricevere le deleghe al Turismo e allo Sport. Grazie di cuore a Giovanni Guzzo per la fiducia e per questa importante responsabilità. Due deleghe che parlano di futuro, identità e comunità – ha dichiarato Zecca – Turismo significa valorizzare le nostre eccellenze e rafforzare il lavoro già avviato da Pasquale Sorrentino, proseguendo un percorso fatto di visione e impegno, con il supporto dell’Assessore Regionale Enzo Maraio e del Consigliere Regionale Andrea Volpe. Sport significa benessere, educazione, inclusione e crescita sociale. L’obiettivo è coinvolgere amministratori, associazioni, comitati e cittadini, perché solo attraverso la partecipazione si costruiscono comunità più unite e si promuovono corretti stili di vita. La nostra Provincia è meravigliosa e merita passione, ascolto e responsabilità». Intanto, si riaccende la polemica sul ritorno al voto. Nella giornata di ieri, infatti, il consigliere provinciale e capogruppo FI, Noi Moderati e Lega, Pasquale Aliberti ha protocollato una mozione per chiedere l’immediata indizione delle elezioni del nuovo Presidente della Provincia, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge. «A seguito delle dimissioni dell’ex Presidente, la Provincia risulta attualmente priva di un Presidente nel pieno esercizio delle proprie funzioni. La normativa nazionale stabilisce con chiarezza che, in caso di cessazione anticipata del mandato, le elezioni debbano essere indette entro novanta giorni dalla vacanza della carica. Per questo porterò in aula una mozione che impegna il Vice Presidente facente funzioni a: non nominare o revocare eventuali deleghe conferite a consiglieri provinciali; a non ricevere indennità di carica per il ruolo vicario ricoperto in passato e che ricopre oggi in Provincia; indire senza ulteriore indugio la data delle elezioni per il Presidente della Provincia, nel rispetto dei termini di legge; trasmettere formalmente l’atto al Prefetto competente e al Ministero dell’Interno, affinché esercitino le funzioni di vigilanza previste dall’ordinamento; garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative e dello Statuto provinciale – ha detto il sindaco di Scafati – La Provincia ha bisogno di una guida pienamente legittimata, capace di assicurare stabilità amministrativa, continuità nell’azione di governo e autorevolezza istituzionale».