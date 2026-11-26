Andrea De Simone

Una buona notizia per le istituzioni e per i territori. Le Province tornano a essere chiamate a svolgere il ruolo che compete loro, recuperando funzioni, responsabilità e una piena legittimazione democratica. La prospettiva di restituire alle Province funzioni e rappresentanza democratica è una buona notizia. Lo è per le istituzioni, per i territori e soprattutto per i cittadini, che potranno tornare ad avere voce nella scelta diretta di chi è chiamato ad amministrare un ente di area vasta, fondamentale per la vita delle comunità. Negli ultimi anni le Province hanno progressivamente perduto il ruolo e la centralità che avevano storicamente caratterizzato la loro funzione. La riforma avviata con la legge Delrio ha prodotto un ridimensionamento istituzionale e operativo che, al di là delle intenzioni, ha finito per indebolire la capacità di programmazione e di intervento su questioni decisive per i territori.A pagarne il prezzo sono stati soprattutto settori strategici come la viabilità provinciale, l’edilizia scolastica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Ambiti nei quali, negli anni precedenti, era stato realizzato un lavoro importante, attraverso investimenti, progettualità e una presenza istituzionale capace di accompagnare le esigenze dei Comuni e delle comunità locali. In molti casi, quel patrimonio di esperienze e di interventi ha conosciuto successivamente situazioni di difficoltà, impoverimento e abbandono. La scelta di ridimensionare le Province si è rivelata, a mio giudizio, una scelta sbagliata. Non si è realizzata quella semplificazione istituzionale promessa e, soprattutto, non si è costruito un sistema di governo dei territori più efficace. Si è piuttosto indebolito un livello intermedio di amministrazione che svolgeva una funzione essenziale di raccordo tra Comuni e Regione.Oggi si apre finalmente una prospettiva diversa. Restituire alle Province funzioni, risorse e rappresentanza democratica significa riconoscere che i territori hanno bisogno di istituzioni autorevoli, dotate di competenze, capacità amministrativa e responsabilità politica.Naturalmente, non basta ripristinare il voto diretto. Occorre accompagnare questo percorso con una riorganizzazione delle competenze, risorse finanziarie adeguate, personale qualificato e una visione strategica del governo delle aree vaste. Chi, come me, ha dedicato una parte importante della propria vita all’impegno amministrativo e istituzionale nella Provinia di Salerno non può che salutare questa prospettiva con grande soddisfazione.Le istituzioni non sono soltanto assetti organizzativi o contenitori di funzioni. Sono luoghi nei quali si costruiscono politiche pubbliche, si realizzano opere, si affrontano problemi e si dà voce alle comunità.Per questo il ritorno delle Province a una piena dimensione istituzionale e democratica non rappresenta un passo indietro, ma l’opportunità di correggere una scelta che ha indebolito i territori. Restituire funzioni alle Province significa restituire strumenti ai territori. Restituire il voto ai cittadini significa restituire dignità alla democrazia.femminicidio in pieno giorno su cui mantenere una fiaccola accesa, dire la verità, accendere una grande azione di prevenzione su dinamiche sociali che influenzano la vita di tutti, innalzando una memoria imperitura.

(Nella foto De Simone con Napolitano e De Luca)