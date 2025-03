Prima foto dal Gemelli del Papa,

Alle 18:57 arriva la foto tanto attesa dal 14 febbraio, giorno del ricovero: Papa Francesco, senza zucchetto e con i paramenti della messa (la stola viola che si usa in Quaresima), seduto sulla sedia a rotelle e senza i naselli per l’ossigeno, nella cappellina accanto alla sua stanza al decimo piano dell’Ospedale Gemelli. Lo scatto ritrae il Pontefice di tre quarti e la sala stampa della Santa Sede che lo diffonde, informa che Bergoglio stamani ha concelebrato la messa. L’immagine arriva dopo il breve audio diffuso lo scorso 6 marzo in piazza San Pietro, nel quale il Pontefice con un filo di voce e sofferente ringraziava per le preghiere e i pensieri in questi giorni di degenza. Una foto che cerca anche di mettere a tacere le tante fake news che da subito sono circolate sulla salute di Bergoglio. Il volto di Papa Francesco non si vede interamente ma si percepisce la sofferenza di questi giorni, del “periodo di prova” che sta passando come lui stesso ha scritto nel testo dell’Angelus, il quinto del quale viene diffuso solo il testo. “Sto affrontando un periodo di prova, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico e’ debole ma, anche cosi’, niente puo’ impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l’uno per l’altro, nella fede, segni luminosi di speranza”, ha scritto Francesco che pero’ sottolinea con forza che Dio c’e’ e non abbandona nessuno.