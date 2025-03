Martusciello, in Campania tempi di vittoria se siamo compatti

“Guai a trasformare le prossime elezioni regionali in un referendum pro o contro De Luca, sarebbe un errore strategico. Quindi dobbiamo cercare di parlare in maniera costruttiva, io l’ho detto anche agli alleati, l’ho detto anche ai miei dirigenti. Da loro voglio assolutamente proposte, voglio cose concrete, voglio positività, non voglio assolutamente che si trasformino i comizi o i momenti politici nel parlar contro qualcuno”. Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello che poi ha aggiunto: “Noi abbiamo fatto nomi di personalità che erano sicuramente in grado di allargare il perimetro del centrodestra, abbiamo guardato con grandissima attenzione a Piantedosi, abbiamo guardato a alla proposta di Antonio D’Amato”. Per l’eurodeputato, infatti, è indispensabile che il centrodestra si apra “alla società civile” per “recuperare un voto che è ancora lontano” e che nell’ultima elezione ha fatto registrare un forte calo in quanto “ha votato meno del 50% della popolazione” “Il metodo che abbiamo seguito fin dal primo momento – sottolinea Martusciello – è quello della condivisione delle scelte, come accaduto per la presidenza della Provincia di SALERNO. Insieme agli alleati abbiamo individuato un candidato comune e lo stesso approccio dovrà valere per le Regionali”. “Agli alleati dico che è il momento di essere consapevoli che l’avversario è fuori dal centrodestra. Se manteniamo questa compattezza, ci aspettano tempi di vittoria. Per quanto riguarda le Regionali, ogni valutazione spetta ai coordinatori nazionali. Il tavolo nazionale farà la sua scelta e la aspetteremo con serenità”, ha aggiunto Martusciello. Infine, Martusciello ha ringraziato il ministro dell’Università Annamaria Bernini per aver indicato il suo nome tra i possibili candidati: “La ringrazio per la sua partecipazione. In un congresso di Forza Italia è naturale che si parli di un candidato del partito, ma la priorità è scegliere chi è in grado di vincere e di governare con responsabilità per i prossimi cinque anni. Ora è il tempo di mettere da parte le bandiere e lavorare alla costruzione di liste credibili. Poi la decisione arriverà dal tavolo nazionale”.