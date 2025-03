Province: a Salerno Iannone, presentato Rinaldi

Sono il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per il centrosinistra e il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, per il centrodestra i candidati alla presidenza della Provincia di Salerno. Le elezioni si terranno il 6 aprile prossimo. “Questa mattina abbiamo depositato la candidatura alla Presidenza della Provincia del sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi”, annuncia il senatore Antonio Iannone, commissario regionale in Campania di Fratelli d’Italia, ringraziando i “500 amministratori che hanno sottoscritto la sua candidatura e a tutti i partiti del centrodestra che hanno deciso di appoggiarlo”. Dal centrosinistra, nei giorni scorsi e al termine di una riunione nella sede del Pd provinciale, era gia’ arrivata l’ufficialita’ sulla candidatura del primo cittadino del capoluogo di provincia campano, Vincenzo Napoli. E il deputato dem, Piero De Luca, aveva sottolineato che bisognava mettersi “subito al lavoro, con determinazione e impegno, per confermare la guida della Provincia e portare a compimento gli importanti progetti in campo per lo sviluppo della nostra intera comunita’”.