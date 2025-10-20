Presentato l'Omoda 4, crossover compatto che supera le convenzioni - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sociale, Tiso (Accademia IC): “Tutela anziani e fragili deve essere priorità istituzionale”
Agricoltura, Confeuro: “Giovani leva strategica per Italia. Servizio civile nella giusta direzione”
Sinner-Altmaier: data, orario e dove vedere il debutto di Jannik a Vienna
Disponibilità di plasma in Italia – Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Motori

Presentato l’Omoda 4, crossover compatto che supera le convenzioni

  • Ottobre 20, 2025
  • 0
  • 62
  • 2 Min Read
Presentato l’Omoda 4, crossover compatto che supera le convenzioni

(Adnkronos) – Ha fatto il suo debutto mondiale all’International User Summit Omoda & Jaecoo 2025 a Wuhu, in Cina, il crossover compatto Omoda 4, già visto sei mesi fa in forma di concept: modello che esprime la nuova filosofia di design 'Cyber Mecha' è pronto per la commercializzazione a livello globale dopo l'ottima accoglienza da parte del pubblico e i feedback positivi.  L’anteprima mondiale di Omoda 4 si è svolta con un layout esperienziale progressivo e a sessioni di co-creazione interattive. Omoda 4 – come detto – adotta la filosofia di design "Cyber Mecha", presentando un esterno futuristico che – spiega Richard Choo, il responsabile del design – mostra "non solo la combinazione di stili, ma un ripensamento completo delle idee convenzionali". "I consumatori – ha aggiunto – sono disposti a pagare per uno stile fantascientifico, ma non tollerano che la forma prevalga sulla funzione".  Omoda 4 supporta l'intrattenimento immersivo a bordo e consente la personalizzazione tramite Born Unique e l'ecosistema di personalizzazione, permettendo agli utenti di esprimere la propria creatività e le proprie preferenze nel veicolo per un'esperienza davvero unica. In occasione dell’anteprima di Omoda 4, è stato lanciato ufficialmente il programma globale di reclutamento "Co-Creation Ambassador", che dà diritto a un certificato ufficiale e garantisce anche l'accesso anticipato alle ultime informazioni sui prodotti Omoda 4, oltre a particolari privilegi per l'acquisto di veicoli del brand. 
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Motori

Lexus ES 2025: anteprima il 23 aprile

(Adnkronos) – Il prossimo 23 aprile, Lexus presenterà al mondo la

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

Mercedes-Benz estende la sua gamma di monovolume

(Adnkronos) – A partire dal 2026 arriveranno da parte di Mercedes

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

Audi E5 Sportback al Salone di Shanghai

(Adnkronos) – Audi si prepara a un debutto storico al Salone

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

BYD SEALION 7: cinque stelle Euro NCAP

(Adnkronos) – BYD SEALION 7 ha ottenuto la valutazione massima nei

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

Nuova Citroen C4 Collection, tecnologia intelligente

(Adnkronos) – Citroen rinnova la sua proposta nel segmento C con

agest.it
Aprile 28, 2025