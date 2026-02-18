Prefetto scioglie consigli comunali di Campagna e Valva

Il prefetto di Salerno Francesco Esposito ha disposto la sospensione dei Consigli comunali di Campagna e di Valva. Nel caso di Campagna, lo scioglimento arriva a seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri comunali; per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato commissario prefettizio il viceprefetto Stella Fracassi. A Valva le dimissioni presentate dal sindaco sono divenute irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione; qui il prefetto ha nominato commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente il dirigente del Ministero dell’Interno in quiescenza Francesco Prencipe