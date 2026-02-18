Attacchi alla stampa, solidarietà al quotidiano “Le Cronache” dal gruppo provinciale Fratelli d'Italia - Le Cronache Politica
Attacchi alla stampa, solidarietà al quotidiano “Le Cronache” dal gruppo provinciale Fratelli d’Italia
Attacchi alla stampa, solidarietà al quotidiano “Le Cronache” dal gruppo provinciale Fratelli d’Italia

Antonio Somma e Modesto Del Mastro, Consiglieri provinciali del gruppo “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni”, esprimono vicinanza al giornale: “Quando la stampa fa paura si scade i questi termini”

«Quanto riportato stamane dal quotidiano “Le Cronache” è di una gravità inaudita – dichiarano Antonio Somma e Modesto Del Mastro, consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia – deliberati attacchi alla stampa da parte di un dipendente della Provincia di Salerno e di cittadini con tanto di minacce non possono più essere tollerati. Non sempre la stampa è accondiscendente o benevola verso taluni dinamiche, ma è proprio lì che si denotano lo spessore l’importanza dell’libertà».

«L’articolo 21, sancito dalla Costituzione, è sacro e come tale deve essere rispettato ma soprattutto onorato. La solidarietà del gruppo provinciale di Fratelli d’Italia, dunque, va al quotidiano “Le Cronache”, al direttore Tommaso D’Angelo e ai giornalisti per quanto accaduto. I toni devono abbassarsi e devono essere rispettosi del lavoro, delle parti e della professionalità di tutti. Si evitino le polemiche e gli attacchi e si torni a parlare di politica, di temi e di argomenti seri».

