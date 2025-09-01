Power Hits Estate... che disastro! Pioggia e problemi tecnici a Verona, salta la programmazione - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Castel S. Giorgio. Animali: troppi avvelenamenti, Comune si mobilita
Musetti, derby con Sinner? “Spero di incontrarlo, tutta Italia vuole vedere questa partita”
Sinner si scalda per Bublik, ma intanto ‘studia’… Musetti
Vestuti, effettuati gli interventi
Ultim'ora Nazionale

Power Hits Estate… che disastro! Pioggia e problemi tecnici a Verona, salta la programmazione

  • Settembre 1, 2025
  • 0
  • 96
  • 2 Min Read
Power Hits Estate… che disastro! Pioggia e problemi tecnici a Verona, salta la programmazione

(Adnkronos) – Non sta andando come previsto la serata del Power Hits Estate, in diretta stasera, lunedì 1 settembre, dall'Arena di Verona. Dopo un avvio regolare, l'evento musicale ha subito un brusco stop a causa delle condizioni meteorologiche. Una forte pioggia si è abbattuta sulla città, provocando anche diversi problemi tecnici.  La prima artista a esibirsi sotto la pioggia è stata Annalisa, la cantante con il brano 'Maschio' è riuscita a portare a termine la sua performance senza intoppi. A seguire, sono saliti sul palco Marco Bocelli, Gianluca Grignani e i Pinguini Tattici Nucleari, ma il maltempo si è intensificato tanto da rendere impossibile agli altri artisti di esibirsi. La pioggia ha causato malfunzionamenti all'impianto audio tanto che i due conduttori, Paola Di Benedetto e Matteo Campese sono stati costretti a cedere la linea al red carpet perchè i microfoni avevano smesso di funzionare.   La situazione è peggiorata ulteriormente durante l'esibizione dei The Kolors: dopo pochi secondi anche le casse hanno smesso di funzionare costringendo gli organizzatori a interrompere lo spettacolo, temporaneamente.  Il programma in chiaro su Tv8 è stato interrotto e sostituito con 'La musica dei motori', uno speciale di SkySport che parla del legame tra Valentino Rossi e Cesare Cremonini. Sui social in molti si chiedono cosa stia succedendo: "Ma quindi è finito così?", scrive un utente, che riassume lo sconcerto del pubblico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025