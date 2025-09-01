Power Hits Estate… che disastro! Pioggia e problemi tecnici a Verona, salta la programmazione

(Adnkronos) – Non sta andando come previsto la serata del Power Hits Estate, in diretta stasera, lunedì 1 settembre, dall'Arena di Verona. Dopo un avvio regolare, l'evento musicale ha subito un brusco stop a causa delle condizioni meteorologiche. Una forte pioggia si è abbattuta sulla città, provocando anche diversi problemi tecnici. La prima artista a esibirsi sotto la pioggia è stata Annalisa, la cantante con il brano 'Maschio' è riuscita a portare a termine la sua performance senza intoppi. A seguire, sono saliti sul palco Marco Bocelli, Gianluca Grignani e i Pinguini Tattici Nucleari, ma il maltempo si è intensificato tanto da rendere impossibile agli altri artisti di esibirsi. La pioggia ha causato malfunzionamenti all'impianto audio tanto che i due conduttori, Paola Di Benedetto e Matteo Campese sono stati costretti a cedere la linea al red carpet perchè i microfoni avevano smesso di funzionare. La situazione è peggiorata ulteriormente durante l'esibizione dei The Kolors: dopo pochi secondi anche le casse hanno smesso di funzionare costringendo gli organizzatori a interrompere lo spettacolo, temporaneamente. Il programma in chiaro su Tv8 è stato interrotto e sostituito con 'La musica dei motori', uno speciale di SkySport che parla del legame tra Valentino Rossi e Cesare Cremonini. Sui social in molti si chiedono cosa stia succedendo: "Ma quindi è finito così?", scrive un utente, che riassume lo sconcerto del pubblico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
