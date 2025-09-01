'Ruba' un cappellino a un bambino agli Us Open, ora il milionario si scusa - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Castel S. Giorgio. Animali: troppi avvelenamenti, Comune si mobilita
Musetti, derby con Sinner? “Spero di incontrarlo, tutta Italia vuole vedere questa partita”
Sinner si scalda per Bublik, ma intanto ‘studia’… Musetti
Vestuti, effettuati gli interventi
Ultim'ora Nazionale

‘Ruba’ un cappellino a un bambino agli Us Open, ora il milionario si scusa

  • Settembre 1, 2025
  • 0
  • 77
  • 2 Min Read
‘Ruba’ un cappellino a un bambino agli Us Open, ora il milionario si scusa

(Adnkronos) –
Prima il 'furto' del cappellino agli Us Open 2025, ora le scuse. Nello Slam americano, a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica, erano scoppiate le polemiche dopo un video che mostrava un uomo sottrarre a un bambino un cappello che il tennista polacco Kamil Majchrzak, numero 76 del mondo, gli stava regalando dal campo. In pochi giorni i 'detective' di X avevano individuato l'identità dell'uomo, che risponde al nome di Piotr Szczerek, milionario polacco Ceo e fondatore di un'azienda di costruzioni.  "Vorrei scusarmi nella maniera più assoluta con il bambino che è stato ferito, con la sua famiglia, con tutti i tifosi e con il giocatore stesso. Di riflesso. Ho commesso un grave errore. Nell'emozione del momento, nella gioia del pubblico dopo la vittoria, ero convinto che il tennista stesse porgendo il berretto a me per i miei figli, che in precedenza mi avevano chiesto un autografo. Questa convinzione errata mi ha spinto a tendere la mano istintivamente", ha spiegato Szczerek in una nota in cui si scusa per il suo gesto. "Oggi so di aver fatto qualcosa che sembrava rubare deliberatamente un souvenir a un bambino. Non era mia intenzione, ma questo non cambia il fatto che ho ferito il ragazzo e deluso i tifosi. Il cappellino è stato consegnato al ragazzo e sono state presentate le scuse alla famiglia. Spero di aver almeno in parte riparato il danno causato", ha continuato. "Per anni, insieme a mia moglie, mi sono impegnato ad aiutare bambini e giovani atleti, ma questa situazione mi ha dimostrato che un singolo momento di disattenzione può vanificare anni di lavoro e sostegno. Questa è per me una dolorosa ma necessaria lezione di umiltà. Ecco perché ora mi impegnerò ancora più attivamente in iniziative a sostegno di bambini e giovani, nonché in azioni contro la violenza e l'odio", ha concluso, "Credo che solo attraverso i fatti potrò ricostruire la fiducia perduta. Ancora una volta, chiedo scusa a tutti coloro che ho deluso".   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025