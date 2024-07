Porto di Salerno. Viabilità in tilt

Viabilità in tilt, questa mattina, all’interno del Porto di Salerno e grande caos con inevitabili rischi. Un operatore portuale, di cui conosciamo l’identità, ci ha inviato delle immagini eloquenti: le tre corsie, una delle quali riservata al senso di marcia dall’entrata verso l’interno del porto, vengono tutte occupate da mezzi in uscita. Questo accade perché su una delle due corsie in direzione uscita vengono spesso parcheggiati rimorchi in attesa di entrare nei terminal. Questo determina una confusione totale. Le immagini sono di questa mattina. Nel pomeriggio gli uomini della Capitaneria di Porto sono intervenuti per riportare tutto all’ordine.