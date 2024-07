Maraio, Martusciello senza coraggio la butta in rissa

“Martusciello non deve rispondere a me ma agli industriali che hanno preoccupazioni, alla Cei, agli amministratori ed a chi avrà meno sanità e meno diritti. La butta in rissa perché non ha argomenti né il coraggio e l’autonomia dei colleghi calabresi.” Questa la replica del segretario del Psi, Enzo Maraio, al coordinatore FI Campania, Fulvio Martusciello, in relazione al tema della autonomia differenziata