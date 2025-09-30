Portiere prova dribbling, attaccante centra un compagno sulla linea: disastri in Repubblica Ceca

(Adnkronos) – Scene comiche in Repubblica Ceca. Durante l'ultima giornata della Chance Liga, il massimo campionato ceco, due squadre si sono rese protagoniste di un'azione disastrosa sotto tutti i punti di vista, prima difensivo e poi offensivo. È successo durante la sfida tra Ostrava e Sparta Praga, vinta dagli ospiti, primi in classifica con otto vittorie in dieci partite e 25 punti in classifica, per 3-0. Durante la partita l'Ostrava, a fronte di una qualità non eccelsa come testimoniato dalla classifica, che li vede quartultimi a sei punti, ha provato comunque a costruire dal basso, seguendo una tendenza ormai comune a ogni livello del calcio europeo. I padroni di casa hanno cercato sempre di ripartire palla a terra dal portiere, che scambia con i difensori per far partire l'azione e risalire il campo senza affidarsi al 'tradizionale' lancio lungo. Qualcosa però, lungo il tragitto, è andato storto. Un difensore dell'Ostrava ha passato indietro il pallone al portiere, che ha controllato male la sfera tentando poi, per rimediare, un'improbabile dribbiling sulla pressione dell'attaccante rivale. L'attaccante riesce a strappargli il pallone, lo smarca e calcia a botta sicura, ma centra in pieno un compagno che nel frattempo era entrato in area e che si è ritrovato nell'inspolita veste di difensore. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)