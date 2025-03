Schianto sulla Cilentana, due morti

di Arturo Calabrese

Ancora un incidente sulla Cilentana. Nella serata di ieri, nel tratto tra Pattano e Vallo Scalo, le due uscite dell’arteria, per cause ancora da accertare, due auto sono entrate in collisione coinvolgendo un terzo veicolo. L’impatto è stato molto forte, tant’è che ha causato il decesso di due persone. Si tratta di Andrea Cortazzo, di 80 anni e residente nella frazione Velina di Castelnuovo, e del 30enne Eugenio Mautone di Ceraso. Un ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di vallo della Lucania per essere sottoposto ai controlli e alle cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ugualmente molto provato dall’accaduto. Le sue condizioni sono stabili e rimane ricoverato e sotto osservazione. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire in ogni dettaglio la dinamica dell’incidente. Finora, le prime ipotesi indicano che l’impatto potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato, sebbene non si escludano altre possibili circostanze. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e potrebbero analizzare i dati provenienti dai dispositivi di bordo, al fine di verificare se errori di guida, condizioni meteorologiche sfavorevoli o anomalie tecniche abbiano contribuito al sinistro. Nel corso delle indagini verranno esaminate anche le condizioni della carreggiata e la segnaletica presente, per ottenere un quadro completo dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. La Cilentana, purtroppo, si colora ancora di rosso, colore del sangue delle vittime. Andando a ritroso negli scorsi mesi, si arriva al 28 di luglio quanto un uomo che stava soccorrendo un’auto in panne è stato travolto e ucciso nei pressi di Centola. Sulla vicina Strada Statale 18, poi, nel solo 2024 sono state decine le vittime. Tante le lapidi e innumerevoli i mazzi di fiori che raccontano di tragedie, incidenti, morti, vite spazzate sull’asfalto nel giro di pochi attimi per distrazione, alta velocità, imperizia o semplicemente fato e destino malevolo.