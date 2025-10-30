Ponte sullo Stretto, Flavio Cattaneo: "Urgente e indispensabile investire, ricaduta molto positiva" - Le Cronache
Ponte sullo Stretto, Flavio Cattaneo: “Urgente e indispensabile investire, ricaduta molto positiva”

  • Ottobre 30, 2025
Ponte sullo Stretto, Flavio Cattaneo: “Urgente e indispensabile investire, ricaduta molto positiva”

(Adnkronos) – "Da manager posso dire che è quanto mai urgente e indispensabile investire con decisione e visione strategica nelle infrastrutture italiane come sta facendo il Governo". Flavio Cattaneo, amministratore delegato dell'Enel, intercettato dall'Adnkronos, si schiera a favore del Ponte sullo Stretto, il giorno dopo il no della Corte dei Conti al visto di legittimità sulla delibera del Cipess.  "Non lo dico da oggi, lo dico da anni e l’ho ribadito anche quando ero alla guida di Italo: il Ponte sullo Stretto è un grande progetto infrastrutturale che avrebbe una ricaduta molto positiva su logistica, trasporti e occupazione. E il vantaggio non sarebbe solo per il sud-Italia, ma per tutto il Paese, che da quest’opera potrebbe avere una spinta decisiva in termini di crescita del Pil, competitività e nei collegamenti con tutta Europa", dice Cattaneo al giornalista dell'Adnkronos. 
