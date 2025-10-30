Maria Rosaria Boccia: ennesimo atto aggressivo da parte del sistema - Le Cronache Attualità
Maria Rosaria Boccia: ennesimo atto aggressivo da parte del sistema

Maria Rosaria Boccia: ennesimo atto aggressivo da parte del sistema

Ieri sera ho subito l’ennesimo atto aggressivo da parte del sistema.

Mi sono stati per la seconda volta sequestrati i messaggi che Sangiuliano mi mandava e le registrazioni delle sue conversazioni che lui mi autorizzava a sentire e registrare dopo avermi chiamato con il suo dispositivo telefonico.

Tutto materiale utile per la mia difesa rispetto alla “famiglia” Sangiuliano. Materiale che oggi scotta solo perché l’ex Ministro teme la verità. E come pare emergere dalle inchieste, nelle ultime ore fa pressioni per continuare a mettere me in cattiva luce.

Tredici mesi fa non era buono come Ministro oggi pare essere buono per la Campania.

Mi verrebbe da dire ironicamente, anche le vie del Signore sono finte per la “famiglia” Sangiuliano.

Maria Rosaria Boccia

