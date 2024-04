Polizia di Stato, nel 2023 in aumento i reati di rapina e violenza sessuale

di Erika Noschese

In aumento i reati, soprattutto per quanto riguarda rapine, estorsioni, violenza sessuale e furti. È quanto emerge dal report della Polizia di Stato relativo all’analisi dei fenomeni delittuosi nella provincia di Salerno, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. In particolare, nel 2023 sono 34183 i delitti denunciati, a fronte dei 33853 del 2022 e i 33441 del 2021. 300 invece le rapine, in aumento rispetto al 2022 (266) e il 2021 (287). Diminuiscono le rapine in abitazioni (24) così come per gli esercizi commerciali (43) se rapportati al 2021 (58) e in calo anche le rapine a banche e poste (1). Per quanto riguarda la ricettazione 209 episodi denunciati, a fronte del 207 del 2022 e 204 del 2023; netto aumento anche per quanto riguarda la ricettazione con ben 209 episodi mentre in lieve calo i reati di violenza domestica (62) e usura (1). Rispetto al 2022 lieve aumento delle truffe informatiche (4416) e dei furti che sono stati ben 13659 rispetto ai 13028 del 2022 e gli undicimila circa del 2021. Aumento netto dei furti di veicoli (3890) e in abitazione (1873). Nel 2023 sono state arrestate 292 persone, 1095 denunciate, 84122 controllate, 12011 sottoposte ad obblighi, 36918 veicoli controllati mentre raggiunge numeri importanti il sequestro di sostanze stupefacenti. Sono state 16 le armi sequestrate e 590 le perquisizioni eseguite. Nel 2023 79542 le persone controllate e identificate, 10 le contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, 496 scorte a treni viaggiatori, 3 arresti e 59 denunce. Per quanto riguarda gli ammonimenti per violenza domestica ben 35 e 32 quelli per atti persecutori; 95 daspo; 73 daspo urbani. Sul fronte sbarchi sette arrivi in città; 109 respingimenti con ordine del questore a lasciare il territorio nazionale, 3232 attività connesse per i richiedenti la protezione internazionale, 1 decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera. In termini di sicurezza otto gli incidenti mortali, 285 gli incidenti stradali con feriti, 552 incidenti con soli danni a cose, 14 persone arretrate e, in totale, 14966 punti decurtati. Per quanto riguarda le attività del centro operativo per la sicurezza cibernetica: 55 perquisizioni, 45 fascicoli trattati, 27 denunce acquisite per pedopornografia online, 2 arresti per pedopornografia online, 373 denunce acquisite per computer crime mentre cinque le persone denunciate, 318 denunce acquisite per reati contro la persona, 498 denunce, 240 denunce per frodi informatiche e cinque arresti. Intanto, nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha celebrato il 172° anniversario dalla sua fondazione. Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre. Le celebrazioni hanno preso il via nel piazzale antistante la Questura/Prefettura, davanti alla lapide che ricorda gli Agenti Mario De Marco e Antonio Bandiera, con la deposizione di una corona di alloro da parte del Prefetto Francesco Esposito e del Questore Giancarlo Conticchio. Successivamente, la solenne cerimonia nel Teatro Augusteo. L’evento è stata anche l’occasione per fare il punto sull’attività espletata dalla Polizia di Stato in Provincia di Salerno, a testimonianza dell’impegno degli uomini e delle donne in divisa, in un anno passato al servizio della collettività. A corredo della cerimonia, nella Villa Comunale, è stato attivato il “Villaggio della Polizia”, con i padiglioni espositivi sulle attività della Polizia di Stato con gli alunni delle scuole che hanno aderito al concorso “il mio amico Poliziotto” e l’Associazione “Sportello Rosa” col progetto da “Donna a Donna”. Tutta la cittadinanza è invitata. Nel suo intervento, il Questore Giancarlo Conticchio, ricordando i due carabinieri che hanno recentemente perso la vita travolti da una donna alla guida di un suv in stato di ebbrezza, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, ha sottolineato l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del Pieno esercizio dei diritti e delle libertà, fondamentali per il pubblico soccorso. «Non soltanto la repressione ma l’obiettivo di riuscire ad arrivare prima che il fatto di cronaca avvenga, in particolare poi l’impegno nel contrasto alla violenza sulle donne. La sfida è quella di riuscire a leggere i prodromi della violenza prima che i comportamenti violenti diventino modalità consolidate in una relazione, a cogliere le donne in difficoltà, mai rimandarle a casa e mai lasciarle sole – ha detto il Questore Conticchio – Celebriamo la nostra ricorrenza ma con il cuore affranto per quanto è accaduto ai colleghi carabinieri e per quanto è accaduto nella centrale di Bargi e questa è l’occasione per dire grazie ai soccorritori, grazie al lavoro prezioso dei vigili del fuoco. La nostra Mission è prevenzione e la provincia di Salerno sta usufruendo dei frutti della prevenzione: attraverso l’applicativo YouPorn sono tante le segnalazioni dei cittadini che ci giungono e tante le risposte che la Polizia di Stato dà alla provincia di Salerno e noi lavoriamo proprio sulla insicurezza perché abbiamo messo a punto la capacità di ascolto e ci siamo resi conto che la insicurezza è un dato che da problema alla città di Salerno».