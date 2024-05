Salerno celebra Santa Rita da Cascia

A Salerno e provincia, la devozione a Santa Rita da Cascia, celebrata il 22 maggio, è particolarmente forte. I devoti tengono molto ad avere una rosa, simbolo della santa. Dal 2017, la Fondazione Santa Rita da Cascia organizza un evento di raccolta fondi distribuendo piantine di rose in cambio di donazioni per sostenere l’infanzia in difficoltà.

I progetti beneficiati includono l’Alveare di Santa Rita a Cascia e un auditorium in Perù. Suor Maria Rosa Bernardinis ha ringraziato i volontari per il loro impegno. In Campania, diciannove punti solidali, tra cui due a Salerno, partecipano all’iniziativa.

In provincia di Salerno sette punti sono dislocati tra Amalfi, Angri, Atena Lucana, Cava de’ Tirreni, Pagani, Trentinara e Vietri sul Mare.