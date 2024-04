Valiante: De Luca non ha mai smesso di governare la città, pronto a tornare

«Ho letto negli ultimi giorni delle vicende apparentemente anomale registrate al Comune di Salerno, con “un’atipica” presa di posizione del presidente della Regione che convoca assessori e dirigenti, sconfessa atti amministrativi, si candida di fatto a ritornare alla guida della città che negli ultimi 30 anni ha sempre governato direttamente o indirettamente. Una città che per una lunga fase della sua storia recente è uscita, soprattutto grazie a De Luca, dall’oblio. Una città che ha provato a scommettere su stessa in questi 30 anni», ha dichiarato Simone Valiante, ex deputato e un tempo vicino al Pd e a De Luca, oggi forse il suo massimo contestatore. «Prima città industriale, poi città turistica, infine città dei servizi. La prima esperienza si è evidentemente dissolta, la seconda con una qualità della balneazione pessima ed un’offerta culturale costruita intorno ad un bel teatro, alle luci e ai fondi regionali, ma che stenta a decollare; la terza, sfruttando i buoni collegamenti e lo standing internazionale della Costiera Amalfitana oltre che la vicinanza alla bellissima costiera cilentana, che la caratterizza ancora come, probabilmente, la città dei 2 giorni, forse tre. Cambierà qualcosa con il nuovo aeroporto, sicuramente. Meglio di niente. Tre giorni comunque piacevoli per un clima tra i migliori d’Italia e per qualche passeggiata piacevole sul bel lungomare. Il resto è un racconto più che un’esperienza di governo. Con tutta onestà, sempre da osservatore, tuttavia, se le forze che si dichiarano alternative, continuano a raccontare solo di “vassallo e valvassori”, di “metodi discutibili” etccc., francamente credo che poco avranno da costruire in città o difficilmente individueranno professionalità motivate a misurarsi su un progetto politico. Pure quello è un tema vecchio di 30 anni. Il Cilento è lontano, è vero…La politica è un ricordo!», ha aggiunto Valiante attraverso i suoi canali social.