Polichetti: Su Longanella fatta chiarezza - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Ciambriello, interventi di sanificazione nelle carceri
E’ morto Giorgio Armani, il re della moda aveva 91 anni
Tajani, in Puglia-Campania candidati civici,
Urlò frasi choc contro Meloni durante il concerto: indagato il cantante Adriano Pappalardo
Salerno

Polichetti: Su Longanella fatta chiarezza

  • Settembre 4, 2025
  • 0
  • 96
  • 1 Min Read
Polichetti: Su Longanella fatta chiarezza

Dopo un’indagine interna avviata l’11 agosto scorso per verificare la compatibilità della nomina del dottor Walter Longanella come direttore medico di presidio dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, i risultati dell’indagine sono stati trasmessi al Consiglio di Disciplina. Il 2 settembre scorso, il Consiglio ha stabilito di non procedere ulteriormente, ritenendo il rapporto di lavoro nullo, come se non fosse mai esistito. La direzione generale ha quindi inviato gli atti all’Ufficio personale per la presa d’atto formale.

Questa mattina, alle 12, il dottor Longanella ha presentato le proprie dimissioni volontarie immediate da ogni incarico nell’Azienda “Ruggi”, sia come direttore medico di presidio sia come dirigente medico.

«Finalmente è stata fatta chiarezza», commenta Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc. «Da tempo chiedevamo trasparenza sulla posizione del dottor Longanella, e ora possiamo dire che le nostre preoccupazioni erano fondate. È un passo importante per la credibilità della sanità».

Polichetti stigmatizza anche l’atteggiamento dell’Ordine dei Medici: «Si era pronunciato troppo rapidamente sul caso. Ma quanto successo stamattina dimostra che le cose andavano valutate con più attenzione. La responsabilità e la correttezza non possono essere messe da parte».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017