Pitti Pizza & Friends: Alek, il cantautore che trasforma emozioni in musica

Alessio De Caro, in arte Alek De Caro, ha 31 anni ed è originario di Salerno. Il suo percorso musicale nasce durante l’adolescenza e si sviluppa tra band, sperimentazioni e un canale YouTube dedicato alle cover, aperto nel 2014, che gli permette di confrontarsi con il pubblico. Ben presto, però, sente il bisogno di raccontare qualcosa di più personale e inizia a scrivere, produrre e costruire un’identità artistica autentica. Dopo il primo singolo pubblicato nel 2017 e l’EP in inglese To Love Is To Let Go, si avvicina alla scena alternative internazionale, per poi approdare a una scrittura in italiano sempre più intima e riconoscibile. La sua musica mescola alternative rock, dark pop ed elettronica, con atmosfere cinematografiche e testi che parlano di fragilità, relazioni e crescita personale. Tra i lavori pubblicati spicca l’album Il sogno della crisalide, insieme a brani come Pulviscolo, Scacco Matto e Brucerai. Oggi è al lavoro su nuova musica, con l’obiettivo di dare vita a un progetto sempre più definito anche dal punto di vista visivo. Il suo sogno è vivere di musica senza rinunciare alla propria autenticità, costruendo un percorso solido fatto di concerti, collaborazioni e persone che condividano la sua stessa visione artistica. Esibirsi al Pitti Pizza & Friends rappresenta un’emozione speciale: salire sul palco della sua città significa chiudere simbolicamente il cerchio tra le proprie radici e il desiderio di guardare sempre oltre, condividendo il percorso fatto finora con il pubblico di casa.
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