Pitti Pizza & Friends: Fransì, il pop che racconta emozioni e crescita

Francesca Sarrubbo, in arte Fransì, ha 21 anni ed è napoletana. La musica fa parte della sua vita fin dall’infanzia: a sei anni inizia a studiare pianoforte e canto, trasformando presto quella che era una semplice passione in un vero progetto di vita. Negli ultimi anni ha iniziato a scrivere e produrre i propri brani, trovando nel palco il luogo ideale per esprimere la parte più autentica del suo carattere. Il suo percorso prende slancio grazie all’incontro con l’ex calciatore del Napoli Gianni Improta, oggi suo executive producer, e si arricchisce di esperienze importanti come l’esibizione in Piazza del Plebiscito e l’apertura di uno spettacolo di Elodie. Musicalmente si muove tra pop, dance, urban e influenze contemporanee, con testi che affrontano emozioni, relazioni e crescita personale. Tra i brani più rappresentativi ci sono Fiori del Male, che le ha regalato grande visibilità sui social, e Glitter, dedicato alla capacità di trasformare le fragilità in forza. Il prossimo singolo, Tarocchi, introdurrà nuove sonorità latin e afro-pop con l’utilizzo del dialetto napoletano. Il suo sogno è arrivare sul palco del Festival di Sanremo, riempire i palazzetti e costruire un rapporto sempre più forte con il pubblico. Tornare al Pitti Pizza & Friends rappresenta la conclusione ideale del suo Summer Tour e l’occasione per presentare in anteprima il nuovo capitolo della sua carriera.